Павел Недвед проведет переговоры с Райолой по Погба и де Лигту

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед отправился в Монте-Карло, чтобы провести переговоры с известным агентом Мино Райолой, сообщают итальянские СМИ.

Ранее уже сообщалось, что чех хочет убедить агента принять предложение "Ювентуса" по Полю Погба из "Манчестер Юнайтед". По данным Tuttosport, функционер обсудит с Райолой и судьбу защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. Ранее была информация, что голландец может отвергнуть предложение "Барселоны" ради перехода в "ПСЖ".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Недвед Райола Погба Ювентус де Лигт
Сегодня, 09:20
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