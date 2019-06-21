Костас Манолас согласовал условия личного контракта с "Наполи"

Защитник "Ромы" Костас Манолас близок к переходу с "Наполи", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.Сообщается, что футболист уже согласовал с "Наполи" условия контракта. В ближайшее время трансфер будет подтвержден официально.Манолас в прошедшем сезоне провел 35 матчей за "Рому" и забил 2 гола.