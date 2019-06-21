Костас Манолас согласовал условия личного контракта с "Наполи"

Защитник "Ромы" Костас Манолас близок к переходу с "Наполи", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что футболист уже согласовал с "Наполи" условия контракта. В ближайшее время трансфер будет подтвержден официально.

Манолас в прошедшем сезоне провел 35 матчей за "Рому" и забил 2 гола.
Теги: Манолас Рома Наполи
Сегодня, 08:05
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