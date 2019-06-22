Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Лидсе"

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.По информации источника, интерес к 41-летнему итальянскому голкиперу проявляет "Лидс Юнайтед", выступающий в английском Чемпионшипе. Напомним, Буффон не стал продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен", рассчитанный до лета 2019 года.