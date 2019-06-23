"Наполи" – о возможном уходе Инсинье и Аллана: игроки не продаются

Официальный твиттер "Наполи" опубликовал заявление, которое посвящено опровержению слухов о возможном уходе нападающего Лоренцо Инсинье и Аллана."По информации одной из газет, Анчелотти дал добро на продажу Аллана и Инсинье. Мы заявляем, что это большой обман. Игроки "Наполи" не продаются. Никаких достойных предложений не поступало. Если предложения появятся, что их будут рассматривать", – написано в твиттере "Наполи".