"Наполи" – о возможном уходе Инсинье и Аллана: игроки не продаются

Официальный твиттер "Наполи" опубликовал заявление, которое посвящено опровержению слухов о возможном уходе нападающего Лоренцо Инсинье и Аллана.

"По информации одной из газет, Анчелотти дал добро на продажу Аллана и Инсинье. Мы заявляем, что это большой обман. Игроки "Наполи" не продаются. Никаких достойных предложений не поступало. Если предложения появятся, что их будут рассматривать", – написано в твиттере "Наполи".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Наполи Инсинье Аллан
Сегодня, 15:24
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