Китайский клуб готов платить Эль-Шаарави 8 миллионов евро в год

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру в Китае. По информации Gazzetta dello Sport, "Шанхай Шеньхуа" предложил 26-летнему итальянцу контракт с зарплатой в 16 миллионов евро за два года."Рома" готова отпустить форварда за 20 миллионов евро. Действующий контракт Эль-Шаарави с римским клубом рассчитан до лета 2020 года. Стороны обсуждали вопрос продления сотрудничества, но не смогли прийти к соглашению из-за размера зарплаты и подписного бонуса.