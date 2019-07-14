Жозе Моуринью назвал будущего чемпиона Италии

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью заявил, что миланский клуб станет победителем предстоящего розыгрыша чемпионата Италии."Нерадзурри должны стать чемпионами Серии А в этом сезоне. Уверен, они смогут это сделать", — цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.Также специалист высказался о своем будущем. Он отметил, что сейчас занимается изучением немецкого языка."Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. Тогда, конечно, не буду исключать никаких вариантов, даже из Германии", — добавил Моуринью.