Анчелотти: до конца лета "Наполи" может приобрести двух больших игроков

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

"Мариу Руй не продаётся, как и Фаузи Гулам, поскольку мы не собираемся с ними расставаться. Это сильная пара защитников, которая хорошо работает вместе.

"Наполи" будет готов к 31 августа, когда закроется трансферное окно. Мы можем приобрести ещё не одного, а двух больших игроков", — цитирует Анчелотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" заинтересован в услугах нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса и форварда "Лилля" Николя Пепе.

В минувшем сезоне "Наполи" финишировал на втором месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В 38 матчах команда из Неаполя одержала 24 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Чемпионат

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Наполи Анчелотти
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