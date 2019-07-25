Анчелотти: Икарди? У меня всегда были отличные центральные нападающие

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти оценил вероятность перехода в команду форварда "Интера" Мауро Икарди."У меня всегда были отличные центральные нападающие, от Пиппо Индзаги до Златана Ибрагимовича. Икарди — отличный центральный нападающий, как и Аркадий Милик.Поляк, возможно, более полный игрок, даже если Икарди является более сильным финишером в штрафной.Говорить об Икарди сейчас было бы ставить под сомнение качества Милика, но я уверен, что мы все будем довольны командой к старту сезона", — приводит слова Анчелотти TV Luna.В сезоне-2018/19 Икарди лишился капитанской повязки в "Интере" и шесть месяцев не выходил на поле по неясным причинам: в команде говорили, что он отказался тренироваться из-за травмы, но, по слухам, у форварда был конфликт с клубом. Всего в сезоне-2018/19 он провел 37 матчей на клубном уровне и забил 17 голов.