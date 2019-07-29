Криштиану Роналду получил приз "Легенда" от Marca и обнялся с Пересом

На церемонии также присутствовали агент Роналду Жорже Мендеш и президент "Реала" Флорентино Перес, который тепло обнялся с Криштиану.
Marca вручает награду с 1997 года. Ранее ее получали Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, Майкл Джордан, Пау Газоль и другие.
"Этот трофей займет почетное место в моем музее. Мадрид — особенный город. Я много путешествую, но таких мест мало на планете.
Я получил этот приз во многом благодаря своим выступлениям за "Реал". Это испанский трофей, для меня большая честь его удостоится. Спасибо всем, кто помог мне его получить. Надеюсь, вскоре вернусь в Мадрид", — сказал португалец.
El muro de leyendas de MARCA tiene nuevo inquilino: @Cristiano Ronaldo #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/yWwb2EMwhj— MARCA (@marca) July 29, 2019
Sport24.ru