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Криштиану Роналду получил приз "Легенда" от Marca и обнялся с Пересом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Испанию, где удостоился приза "Легенда", учрежденного газетой Marca. Эта награда вручается за совокупные достижения во время карьеры спортсмена.

На церемонии также присутствовали агент Роналду Жорже Мендеш и президент "Реала" Флорентино Перес, который тепло обнялся с Криштиану.

Marca вручает награду с 1997 года. Ранее ее получали Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, Майкл Джордан, Пау Газоль и другие.

"Этот трофей займет почетное место в моем музее. Мадрид — особенный город. Я много путешествую, но таких мест мало на планете.

Я получил этот приз во многом благодаря своим выступлениям за "Реал". Это испанский трофей, для меня большая честь его удостоится. Спасибо всем, кто помог мне его получить. Надеюсь, вскоре вернусь в Мадрид", — сказал португалец.



Sport24.ru

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Теги: Роналду Перес Ювентус Серия А
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