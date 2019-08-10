"Ювентус" намерен расстаться с шестью футболистами

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.Специалист отметил, что игрок провел лишь две тренировки, и он не набрал необходимую форму."У него есть необходимые качества для «ложной девятки», но нужно подумать, как именно при таком решении мы будем заполнять штрафную", — цитирует Сарри Football Italia."Нам нужно расстаться с шестью игроками. Я бы хотел удержать их, но у нас всего один свой воспитанник, так что нашу заявку в Лигу чемпионов составят всего 22 игрока и три вратаря", — добавил специалист.