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"Ювентус" намерен расстаться с шестью футболистами

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.

Специалист отметил, что игрок провел лишь две тренировки, и он не набрал необходимую форму.

"У него есть необходимые качества для «ложной девятки», но нужно подумать, как именно при таком решении мы будем заполнять штрафную", — цитирует Сарри Football Italia.

"Нам нужно расстаться с шестью игроками. Я бы хотел удержать их, но у нас всего один свой воспитанник, так что нашу заявку в Лигу чемпионов составят всего 22 игрока и три вратаря", — добавил специалист.

"Газета.ру"

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Теги: Ювентус Серия А
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