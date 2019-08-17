"Брешия" не объявляет о подписании Балотелли из-за суеверности владельца клуба

"Брешия" договорилась с нападающим Марио Балотелли о переходе в команду, однако о сделке не было объявлено сегодня из-за суеверности владельца клуба Массимо Челлино.По информации La Gazzetta dello Sport, итальянец заключил контракт с "Брешией" еще вечером 16 августа, за 15 минут до полуночи, однако поскольку число "17" в Италии считается несчастливым, официальное представление новичка было перенесено.