Мауро Икарди попросил у "Интера" седьмой номер, и клуб согласился

Форвард "Интера" Мауро Икарди решил сменить игровой номер с девятого на седьмой, сообщают итальянские СМИ.Как информирует Sport Mediaset, аргентинец попросил у клуба "семерку", и в "Интере" ответили согласием. При этом ранее стало известно, что главный тренер "Интера" нерадзурри не рассчитывает на него и не планирует использовать в матчах. В прессе были сообщения о том, что клуб готов платить ему зарплату оставшиеся два года по контракту, не выпуская на поле.Ранее сообщалось о возможном переходе форварда в другой клуб, но на данный момент эти новости не подтвердились. Сообщалось об интересе к нему со стороны "Ювентуса", "Ромы", "Наполи", "ПСЖ", "Монако", "Бока Хуниорс".