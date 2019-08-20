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Мауро Икарди попросил у "Интера" седьмой номер, и клуб согласился

Форвард "Интера" Мауро Икарди решил сменить игровой номер с девятого на седьмой, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sport Mediaset, аргентинец попросил у клуба "семерку", и в "Интере" ответили согласием. При этом ранее стало известно, что главный тренер "Интера" нерадзурри не рассчитывает на него и не планирует использовать в матчах. В прессе были сообщения о том, что клуб готов платить ему зарплату оставшиеся два года по контракту, не выпуская на поле.

Ранее сообщалось о возможном переходе форварда в другой клуб, но на данный момент эти новости не подтвердились. Сообщалось об интересе к нему со стороны "Ювентуса", "Ромы", "Наполи", "ПСЖ", "Монако", "Бока Хуниорс".

"СЭ"


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Теги: Икарди Интер Серия А
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