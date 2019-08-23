Недвед: Сарри чувствует себя лучше. Он вернется после паузы на матчи сборных

Вице-президент "Ювентуса" прокомментировал состояние главного тренера команды Маурицио Сарри:



- Сарри передает всем привет. Он вернется в команду после перерыва на матчи сборных. Он уже чувствует себя лучше.



Он отлично работает и хочет находиться на поле каждый день. Отсутствие тренера на скамейке может привести к сложностям, однако мы уже сталкивались с такой ситуацией в прошлом, - было опубликовано в социальных сетях "Ювентуса".



Напоминаем, что Сарри заболел пневмонией. Из-за болезни он пропустит первые туры Серии А.