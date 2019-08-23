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Президент "Милана": мы - мировой гигант, а "Ювентус" - итальянский

Президент "Милана" Паоло Скарони выступил с критикой "Ювентуса", заявив, что у бьянконери нет такого веса в мировом футболе, как у россонери.

"Нет смысла даже сравнивать "Ювентус" и "Милан". Мы — мировой гигант, клуб семь раз выигрывал Лигу чемпионов. "Ювентус" — итальянский гигант, он восемь раз кряду побеждал в Серии А. Я их поздравляю, но когда дело доходит до привлечения новых болельщиков, вам нужно знать, как продавать имя клуба. Если ты не выигрываешь Лигу чемпионов, фанаты в Индонезии, Таиланде или Бразилии не купят атрибутику твоего клуба", - цитирует Скарони A Bola.

Sport24.ru


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Теги: Милан Ювентус Серия А
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