"Милан" готов заплатить € 35 млн за защитника "Ювентуса" Демирала

"Милан" проявляет интерес к турецкому защитнику "Ювентуса" Мериху Демиралу, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.По данным источника, миланский клуб готов заплатить за футболиста € 35 млн. Часть из этой суммы может достаться бывшему клубу игрока "Сассуоло". Завтра представители клубов встретятся и проведут переговоры. Если трансфер состоится, то "Ювентус" откажет "Роме" в трансфере защитника Даниэле Ругани.