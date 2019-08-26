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"Милан" готов заплатить € 35 млн за защитника "Ювентуса" Демирала

"Милан" проявляет интерес к турецкому защитнику "Ювентуса" Мериху Демиралу, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, миланский клуб готов заплатить за футболиста € 35 млн. Часть из этой суммы может достаться бывшему клубу игрока "Сассуоло". Завтра представители клубов встретятся и проведут переговоры. Если трансфер состоится, то "Ювентус" откажет "Роме" в трансфере защитника Даниэле Ругани.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Демирал Ювентус Милан Серия А
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