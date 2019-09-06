"Ювентус" планирует бесплатно заполучить Эриксена и Алдервейрелда

Руководство туринского "Ювентуса" летом 2020 года намерено бесплатно заполучить двух игроков лондонского "Тоттенхэм Хотспур" — хавбека Кристиана Эриксена и защитника Тоби Алдервейрелда, сообщает Daily Mail.Контракты Эриксена и Алдервейрелда рассчитаны до конца нынешнего сезона. "Шпоры" пока не сумели договориться с футболистами о продлении сотрудничества. Если ситуация не изменится, "Ювентус" уже в январе сможет начать переговоры с игроками.В услугах Алдервейрелда заинтересован также миланский "Интер", а Эриксена хотят заполучить мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед".