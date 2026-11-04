Смородская: Батраков, безусловно, работает на поле лучше Ямаля

"Будут ли Алексея сравнивать с Месси и Роналду? Ну, это не сейчас.
Но он, безусловно, работает на поле лучше Ямаля.А главное - ему доверяют его коллеги по команде. Они ему пас отдают, а Алексей обладает невероятным чутьем и всегда стоит ровно там, где надо. Большой талант", - сказала Смородская "Матч ТВ".
Алексей Батраков защищает цвета турецкого "Галатасарая" с конца августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Вчера, 3 ноября, "львы" победили "Штутгарт" в Лиге чемпионов благодаря дублю россиянина - 2:0.