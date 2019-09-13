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Массимилиано Аллегри: не жалею, что ушёл из "Ювентуса"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал об уходе из туринского клуба, а также отметил игру форварда Криштиану Роналду.

"Абсолютно не жалею об уходе из команды… После пяти лет пришло время сделать перерыв. Может быть, руководство поняло это ещё раньше меня. У меня по-прежнему хорошие отношения с Аньелли. Он очень приятный человек со своими взглядами на футбол.

Сила Роналду в ментальности. Ему 34 года, он выигрывал Лигу чемпионов, побеждал в разных первенствах, становился обладателем "Золотого мяча", но продолжает находить стимулы, чтобы развиваться. Конечно, техника имеет огромное значение, чтобы быть на очень высоком уровне долго, но самое главное — это то, что у тебя в голове", — цитирует Аллегри Padovasport.tv.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Аллегри Ювентус Серия А
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