Франк Рибери: болельщики "Фиорентины" восхитительны

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери прокомментировал ничью в матче против "Ювентуса" (0:0) в 3-м туре чемпионата Италии.



"Я очень счастлив. Ведь прошло 3 месяца с тех пор, как я провел полноценный матч. Я пытаюсь набрать форму, и сегодня был шаг вперед. Мы старались сделать все, чтобы забить гол. "Ювентус" - сильная команда. Надеюсь, в следующем туре мы победим. Болельщики "Фиорентины" восхитительны", - цитирует Рибери Football Italia.