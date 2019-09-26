Антонио Конте стал первым тренером в истории "Интера", выигравшим пять стартовых матчей Серии А

В среду, 25 августа, "Интер" в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл "Лацио" (1:0).

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Эта победа стала для главного тренера "Интера" Антонио Конте пятой кряду на старте чемпионата Италии. Таким образом, Конте стал первым в истории клуба тренером, который не потерял очки в первых пяти стартовых матчах Серии А. Ранее "Интер" обыграл "Лечче" (4:0), "Кальяри" (2:1), "Удинезе" (1:0) и "Милан" (2:0).Команда Конте с 15 очками вернулась на вершину турнирной таблицы, опередив "Ювентус", у которого 13 очков. "Лацио" с 7 очками расположился на 9-й строчке.