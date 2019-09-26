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Крис Смоллинг прокомментировал дебют в "Роме"

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг прокомментировал дебют за римский клуб.

"Я рад, что дебютировал, но расстроен, что мы не смогли победить. У нас амбициозные цели, нужно выигрывать в домашних матчах. Важно, чтобы мы не допускали много таких оплошностей.

Думаю, во втором тайме появилась скорость. В первой половине встречи была слишком плотная борьба. Нам нужно было добавлять во втором тайме, но мы начали слишком медленно", — цитирует Смоллинга пресс-служба "Ромы".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Смоллинг Рома Серия А
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