Крис Смоллинг прокомментировал дебют в "Роме"

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг прокомментировал дебют за римский клуб."Я рад, что дебютировал, но расстроен, что мы не смогли победить. У нас амбициозные цели, нужно выигрывать в домашних матчах. Важно, чтобы мы не допускали много таких оплошностей.Думаю, во втором тайме появилась скорость. В первой половине встречи была слишком плотная борьба. Нам нужно было добавлять во втором тайме, но мы начали слишком медленно", — цитирует Смоллинга пресс-служба "Ромы".