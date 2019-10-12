Кулибали: у расистов не хватило бы смелости высказать свои претензии мне в лицо

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассказал о своем отношении к расизму среди футбольных болельщиков.В прошлом году фанаты "Ювентуса" оскорбляли Кулибали по расовому признаку, что вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности."Расистам должно быть стыдно. Этим людям не хватило бы смелости высказать свои претензии мне в лицо. Они прячутся в толпе фанатов, чтобы их не вычислили", - цитирует Кулибали L’Equipe.