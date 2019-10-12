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Кулибали: у расистов не хватило бы смелости высказать свои претензии мне в лицо

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассказал о своем отношении к расизму среди футбольных болельщиков.

В прошлом году фанаты "Ювентуса" оскорбляли Кулибали по расовому признаку, что вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности.

"Расистам должно быть стыдно. Этим людям не хватило бы смелости высказать свои претензии мне в лицо. Они прячутся в толпе фанатов, чтобы их не вычислили", - цитирует Кулибали L’Equipe.

Sport24.ru


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Теги: Кулибали Наполи Серия А
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