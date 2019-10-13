Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о нападающем туринской команды Криштиану Роналду.
"После того как Криштиану забил нам головой, играя за "Реал", я спросил его о его возрасте. Он улыбнулся и сказал: 2"Мне 33 года. Неплохо, верно?". Я подумал: "Только посмотрите на этого парня". Если не можете одолеть его, присоединяешься к нему! Должен сказать, что Криштиану действительно хороший парень. Мы проводим много времени вместе, обсуждая разные вещи. И он общается со всеми партнёрами по команде. Его появление стало приятным сюрпризом", - цитирует Буффона Football Italia.
"Чемпионат.сом"
Буффон: мы с Роналду проводим много времени вместе, он хороший парень
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