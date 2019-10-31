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Роналду: если ты не учишься у тех, кто лучше тебя, то ты имбецил

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как становился лучше, когда, будучи молодым футболистом, играл в "Манчестер Юнайтед" вместе с легендами манкунианского клуба.

"Если у вас есть хоть немного ума, вы смотрите и берете пример с тех, кто делает что-либо лучше, чем вы.

Это я и делал в "Манчестер Юнайтед" с Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, Рудом ван Нистелроем и Рио Фердинандом в составе… Если ты не учишься у таких парней, то ты имбецил.

Цель не в том, чтобы подражать, а в том, чтобы взять некоторые аспекты игры у тех, кто является лучшим, и адаптировать их к своей собственной личности. Это то, что я сделал. У меня был талант, и я наблюдал за ними", — сказал Роналду в интервью France Football.

Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, трижды выиграв с командой АПЛ, дважды Кубок английской лиги и по разу Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Клубный чемпионат мира.

Sport24


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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