Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился своими амбициозными планами.
"Я хочу выиграть 10-е Скудетто, а также Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Но если удастся завоевать хотя бы один из этих трофеев, я буду очень счастлив.
Я уже вернулся к тренировкам и много работаю в тренажерном зале. Многое изменилось с тех пор, как я встал с костылей. Сейчас я могу жить полноценной жизнью.
Мне повезло, что я по-прежнему достаточно хорош, ведь играть на высоком уровне в течение 15 лет довольно сложно", — цитирует Кьеллини пресс-служба клуба.
Sport24.ru
Кьеллини: хочу выиграть 10-е Скудетто, Лигу чемпионов и чемпионат Европы
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