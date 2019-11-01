"Удинезе" расстался с главным тренером. Каррера - в числе кандидатов на вакантный пост

Клуб итальянской Серии A "Удинезе" объявил об увольнении с поста главного тренера Игора Тудора.Исполняющим обязанности главного тренера "Удинезе" будет Лука Готти, который сегодня проведет первую тренировку в новом качестве.Ранее итальянские СМИ сообщили, что бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера входит в число кандидатов на вакантный пост в "Удинезе". также руководство клуба рассматривает кандидатуры Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолина, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.41-летний Тудор дважды приходил на пост главного тренера "Удинезе": в последний раз это произошло в марте 2019 года. После 10 матчей команда располагается на 14-й строчке в таблице итальянского чемпионата, имея в активе 10 очков. При этом в последних двух турах "Удинезе" потерпел крупные поражения от "Аталанты" (1:7) и "Ромы" (0:4).