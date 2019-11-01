"Ювентус" позволит Эмре Джану покинуть клуб в январе

"Ювентус" позволит своему полузащитнику Эмре Джану покинуть клуб в январе, утверждает Tuttosport.Напомним, в сентябре стало известно, что "Ювентус" не включил Джана в заявку для участия в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. После этого Эмре заявил, что шокирован и зол. По его словам, если бы он узнал об этом раньше, то покинул бы клуб.В сезоне-2019/20 25-летний игрок сборной Германии выходил на поле в четырех матчах за "Ювентус", отыграв в общей сложности 150 минут.В услугах Джана, по слухам, заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "ПСЖ".