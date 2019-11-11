Дибала: может показаться, что Серию А выиграют "Интер" или "Ювентус", но впереди долгий путь

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал победу над "Миланом" (1:0) в 12-м туре Серии А. Дибала стал автором единственного гола в матче."Важно было победить независимо от того, кто забил. Это была не самая лучшая наша игра, но мы должны были победить любыми средствами, чтобы сделать шаг к достижению нашей главной цели — чемпионства."Милан" не очень хорошо стартовал в этом сезоне, но он все еще остается "Миланом". Это отличная команда с качественными игроками, которые могут создать проблемы. Щенсны действительно хорошо справился сегодня. Сейчас может показаться, что "Интер" или "Ювентус" точно выиграют скудетто, но впереди еще долгий путь", — цитирует Дибалу Sky Sport Italia."Ювентус" (32 очка) вернул себе лидерство в таблице Серии A и опережает на одно очко "Интер". "Милан" (13), потерпевший седьмое поражение в сезоне, занимает 14-е место.