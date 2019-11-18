Пентек: хочу, чтобы за мой следующий трансфер заплатили 70 млн евро

Нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек, перешедший в миланский клуб из "Дженоа" в январе за 35 млн евро, рассчитывает, что его следующий трансфер будет стоить вдвое дороже."Когда я переходил в "Милан", все произошло очень быстро, я не задавал лишних вопросов. Я был сосредоточен только на футболе и работе.Сейчас я стою около 38 млн евро, но, когда я поменяю команду в следующий раз, хочу, чтобы за меня заплатили 60-70 млн евро", — цитирует Пентека TVP Sport.