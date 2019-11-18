» » Джан: молодые игроки теряют голову из-за больших зарплат. В "Ювентусе" такие тоже есть

Джан: молодые игроки теряют голову из-за больших зарплат. В "Ювентусе" такие тоже есть

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан считает, что большие деньги мешают молодым футболистам полностью отдаваться на тренировках и раскрывать свой талант.

"Жаль видеть, как некоторые парни относятся к своему таланту. Неужели они не понимают? Им дали шанс сделать карьеру рядом с профессионалами, а они часто демонстрируют неуместное поведение.

В "Ювентусе" я разговариваю с ребятами, стараюсь объяснить, как важно вести себя правильно. Но некоторые до сих этого не понимают. Вина отчасти лежит на высоких зарплатах. В этом возрасте они могут потерять голову, получая такие деньги. Зачем же им тогда что-то доказывать и жертвовать собой на тренировках?", - цитирует Джана Kicker.

Sport24.ru


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Теги: Джан Ювентус Серия А
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