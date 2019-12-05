Смоллинг отреагировал на обложку итальянского издания "Чёрная пятница"

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг в своём твиттере опубликовал сообщение в ответ на обложку c заголовком "Чёрная пятница" итальянского издания Corriere dello Sport, на которой он был изображён вместе с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку."Я хотел провести день, сконцентрировавшись на завтрашней игре. Но должен признаться, что то, что произошло сегодня утром, было неправильно и крайне чувствительно. Надеюсь, что редакторы, приложившие руку к этому заголовку, возьмут на себя ответственность и осмыслят силу, которую они несут через слова, и влияние, которое могут оказать эти слова. Большое спасибо "Роме" за поддержку. Давайте начнём битву", — написал Смоллинг.