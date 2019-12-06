Спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини выразил уверенность в том, что миланский клуб вернёт былую славу и победные результаты прошлых лет.
"Милан" — это страсть, элегантность и амбиции. Команда падала несколько раз, но всегда поднималась. Мы сделаем это снова. "Милан" всегда считался техничной командой, которая пытается предлагать высококачественный футбол", — приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.
После 14 туров россонери занимают 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от лидера соревнования "Интера" на 21 очко.
"Чемпионат"
Мальдини: "Милан" падал несколько раз, но всегда поднимался и сделает это снова
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