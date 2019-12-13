Элизабет Борель, дочь легендарного нападающего "Ювентуса" Феличе Борель, рассказала, как ей живется по соседству с форвардом туринцев Криштиану Роналду.
Роналду живет в богатом районе Турина рядом с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.
"Я часто вижу его за рулем "Роллс-Ройса". У него в гараже много красивых и дорогих машин. Во дворе у него красивый бассейн и маленький сад с множеством чудных цветов.
Периодически вижу Криштиану-младшего. Он катается по улице на скейтборде, всегда с телохранителями. Джорджина всюду ходит с няней. Не думаю, что Криштиану-младшему скучно одному. Он же ходит в школу и играет за юношескую команду "Ювентуса". Если ему захочется компании — у меня четверо внуков, могу их познакомить. У других соседей тоже много детей его возраста. Не заскучает", — цитирует Элизабет Борель Corriere della Sera.
Сын Роналду стал играть в академии "Ювентуса" после перехода его отца в туринский клуб летом 2018 года. 9 декабря Криштиану-младший был признан лучшим игроком турнира Trophеe Cavour.
Sport24.ru
Соседка Роналду: Криштиану-младший катается на скейтборде с телохранителями
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