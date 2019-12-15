В матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал уверенную победу над "Удинезе" - 3:1.
Чемпионат Италии
16 тур
Гол: Роналду, 10, 37, Бонуччи, 45+1 - Пуззетто, 90+4
Ювентус: Буффон, Де Шильо, Демирал, Бонуччи (Де Лигт, 76), Данило, Матюиди, Бентанкур, Рабьо, Игуаин (Коста, 80), Дибала (Бернардески, 75), Роналду
Удинезе: Муссо, Трост-Эконг, Де Майо, Ларсен (Несторовски, 87), тер Авест, Нуйтинк, Фофана, Мандрагора, Де Пауль (Уэлес, 61), Окака Чука (Пуззетто, 61), Ласанья
Предупреждения: Дибала, 24, Нуйтинк, 41, Бентанкур, 90+5
Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Удинезе"
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