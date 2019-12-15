Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:1).
"Для нас было главным победить, но мы могли забить и больше голов. Думаю, что мы играли хорошо. Важно, что наша игра была уверенной. Речь не об индивидуальной игре, а о том, как мы действуем командно", - цитирует Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
"чемпионат.сом"
Роналду: "Ювентус" мог забить больше голов "Удинезе"
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