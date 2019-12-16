"Милан" в январе может купить 19-летнего защитника из Чемпионшипа

"Милан" интересуется защитником "Дерби Каунти" Джейденом Боглом.По информации 90min, итальянский клуб хочет усилить правый фланг обороны в зимнее трансферное окно. "Россонери" следили за 19-летним игроком в текущем сезоне и теперь рассматривают его к приобретению.Богл — воспитанник "Суиндон Таун". Англичанин перешел в "Дерби" в 2016 году. В этом розыгрыше Чемпионшипа он провел 15 матчей и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Богла в 7 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан до июня 2022 года.