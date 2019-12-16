Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не заслужил выиграть "Золотой мяч" в этом году.
"Криштиану — лучший футболист во всем мире. До него Португалия не выигрывала ничего, а с ним стала чемпионом Европы и победила в Лиге наций.
Он преобразовал мировой футбол. В следующем году он забьет 110-й гол за сборную, и я верю, что он выиграет "Золотой мяч".
На мой взгляд, это несправедливо, что в этом году его получил Месси. Роналду помимо прочего победил в Лиге наций. Но жизнь бывает такой. Думаю, если бы он все еще играл в "Реале", он бы выиграл. Криштиану — чемпион. Он знает, что делать, чтобы завоевать "Золотой мяч" в 2020-м", - цитирует Мендеша football-italia.
Sport24.ru
Агент Роналду: Криштиану выиграл бы "Золотой мяч", если бы продолжал играть в "Реале"
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