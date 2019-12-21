Монтелла - об увольнении из "Фиорентины": ошибки допускал не только я

Бывший главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла высказался по поводу своего увольнения после матча Серии А с "Ромой" (1:4)."Болельщики "Фиорентины" заслуживают большего. По этому поводу не существует никаких сомнений. Фанаты этого клуба навсегда останутся в моём сердце.Были допущены некоторые ошибки. Мной, моим штабом, игроками. Но, вероятно, ошибки допустили не только мы. Была установлена задача использовать тех или иных футболистов. Но никто не спрашивал меня, чего хочу я. Не было поставлено никаких задач на сезон. Было понятно, что он переходный. Мы ждали января, чтобы обновить состав и поднять уровень конкуренции. Мы вместе анализировали ситуацию. Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован отставкой. Я уверен, что мы смогли бы прибавить во второй части сезона", — приводит слова Монтеллы Football Italia.