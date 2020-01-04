Исландский полузащитник Эмиль Халльфредссон перешел в "Падову", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Команда выступает в серии С.
Футболист перешел на правах свободного агента. 35-летний исландец в прошлом сезоне выступал за два клуба серии А — "Фрозиноне" (семь матчей) и "Удинезе" (три матча, один гол). Ранее он также играл за "Верону", "Реджину" и "Барнлси".
"СЭ"
Халльфредссон стал игроком "Падовы"
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