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Халльфредссон стал игроком "Падовы"

Исландский полузащитник Эмиль Халльфредссон перешел в "Падову", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Команда выступает в серии С.

Футболист перешел на правах свободного агента. 35-летний исландец в прошлом сезоне выступал за два клуба серии А — "Фрозиноне" (семь матчей) и "Удинезе" (три матча, один гол). Ранее он также играл за "Верону", "Реджину" и "Барнлси".

"СЭ"


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Теги: Падова Серия А
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