Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может провести первый официальный матч в футболке "Милана" после своего возвращения в итальянский клуб уже завтра, 6 января. Как сообщается в официальном "твиттере" россонери, 38-летний футболист попал в заявку команды на матч Серии А с "Сампдорией".
3 января Златан сыграл в товарищеском матче с клубом "Роденс". Шведский футболист стал автором одного из забитых мячей своей команды.
Последним клубом Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.
Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.
"Чемпионат"
Ибрагимович попал в заявку "Милана" на матч с "Сампдорией"
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