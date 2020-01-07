Конте: Лукаку - неограненный алмаз, а еще недавно его называли ослом

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мнением о форварде команды Ромелу Лукаку."Я слышал, как люди называли Лукаку ослом и прочее. Причем слышал это не так давно! Сейчас легко им восторгаться, но достаточно вспомнить, как все было всего несколько недель назад.Я всегда говорил, что Лукаку — это неограненный алмаз, над которым надо поработать. Это касается и Лаутаро Мартинеса. Но парням всего 26 и 22 года. Они все еще молоды.Я хотел Лукаку в свою команду, когда тренировал "Челси", да даже в "Ювентус" хотел. Сейчас у меня есть возможность обработать этот алмаз", — цитирует Конте The Sun.