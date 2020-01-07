В Сети появилось изображение формы "Интера" на сезон-2020/21

Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в твиттере изображение новой формы миланского "Интера" на сезон-2020/21.



Фото: Footyheadlines

Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в твиттере изображение новой формы миланского "Интера" на сезон-2020/21.Домашний комплект традиционно выполнен в чёрно-синих цветах, а его отличительной особенностью станет дизайн в виде зигзага.Выездной комплект будет белого цвета с узором из чёрных и синих полос, которые, пересекаясь, будут образовывать квадраты.