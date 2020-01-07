Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в твиттере изображение новой формы миланского "Интера" на сезон-2020/21.
Домашний комплект традиционно выполнен в чёрно-синих цветах, а его отличительной особенностью станет дизайн в виде зигзага.
Выездной комплект будет белого цвета с узором из чёрных и синих полос, которые, пересекаясь, будут образовывать квадраты.
"Чемпионат.сом"
В Сети появилось изображение формы "Интера" на сезон-2020/21
Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в твиттере изображение новой формы миланского "Интера" на сезон-2020/21.
Фото: Footyheadlines
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»