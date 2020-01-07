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В Сети появилось изображение формы "Интера" на сезон-2020/21

Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в твиттере изображение новой формы миланского "Интера" на сезон-2020/21.
Фото: Footyheadlines
Ресурс Footyheadlines опубликовал на своей странице в твиттере изображение новой формы миланского "Интера" на сезон-2020/21.

Домашний комплект традиционно выполнен в чёрно-синих цветах, а его отличительной особенностью станет дизайн в виде зигзага.

Выездной комплект будет белого цвета с узором из чёрных и синих полос, которые, пересекаясь, будут образовывать квадраты.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Интер Серия А
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В Сети появилось изображение формы "Интера" на сезон-2020/21
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