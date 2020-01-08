Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поддержал нападающего Криштиану Роналду, рассказав о его физическом состоянии.
"У Роналду больше нет проблем с коленом, теперь он извлекает пользу из своего прекрасного физического и психологического состояния. Вижу его наконец счастливым. Теперь он может играть в свой лучший футбол", — цитирует Сарри A Bola.
В последнем матче Серии А против "Кальяри" Роналду оформил хет-трик, а "Ювентус" победил со счетом 4:0.
Sport24
Сарри: у Роналду больше нет проблем с коленом. Он может играть в свой лучший футбол
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