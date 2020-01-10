Гаттузо: если бы я видел мёртвую команду, я бы сказал об этом

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о нынешнем состоянии команды."Если бы я видел мёртвую команду, я бы пришёл сюда и сказал вам об этом. Я вижу большое желание, но нам нужно разогнаться, чтобы подняться выше в турнирной таблице. У клуба есть большие ценности, отличные игроки, но несмотря на это нужно привести их в лучшее состояние. Мы должны продолжать улучшаться и делать меньше ошибок. Необходимо играть как единое целое и начать давать результаты, чтобы помочь повысить моральный дух команды", — приводит слова Гаттузо Football Italia.