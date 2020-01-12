Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подвёл итоги встречи 19-го тура чемпионата Италии, в которой россонери одержали гостевую победу над "Кальяри" со счётом 2:0.
"Для нападающего важно попадать в цель. Иногда это получается, иногда нет. Я чувствую себя хорошо. Я ошибся в нескольких эпизодах в начале игры, но мне нужно время, чтобы обрести оптимальную форму. Мой разум всё ещё острый, а тело последует за ним.
Это была моя вторая игра после возвращения, с "Сампдорией" мы сыграли 0:0. Здесь мы набрали три очка и должны продолжать работать. Когда вы много работаете, то удача поворачивается к вам лицом. Забитые мячи на "Сан-Сиро" я буду праздновать как бог. Я каждый раз это делаю, благодаря чему чувствую себя живым.
Что мне нужно сделать, чтобы добиться продления контракта? Нужно выиграть скудетто (смеётся)", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports Italia.
"Чемпионат.сом"
Ибрагимович: мой разум всё ещё острый, а тело последует за ним
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»