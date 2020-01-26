"Интер" и "Кальяри" сыграли вничью

В матче 21-го тура Серии А "Интер" и "Кальяри" поделили очки. Встреча закончилась со счетом 1:1.



Чемпионат Италии



21 тур



"Интер" - "Кальяри" 1:1



Голы: Мартинес, 29, Найнгголан, 78



Интер: Ханданович, Бастони, Врей, Шкриньяр (Годин, 17), Бираги, Янг, Сенси (Санчес, 82), Валеро, Барелла, Мартинес, Лукаку



Кальяри: Краньо, Клаван, Валюкевич, Пеллегрини (Матьелло, 76), Найнгголан, Фараго, Ионицэ, Олива (Кастро, 74), Нандес, Педро, Симеоне



Предупреждения: Лукаку, 45+3, Барелла, 61, Врей, 83