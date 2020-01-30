Пентек официально стал игроком "Герты"

Пресс-служба "Герты" объявила о переходе нападающего Кшиштофа Пентека. Отмечается, что с футболистом подписан долгосрочный контракт.



Фото: ФК "Герта"

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро. Также в соглашении прописаны различные бонусы, при которых сумма может увеличиться до 27 миллионов евро.



Напомним, 24-летний футболист сборной Польши перешел в "Милан" в январе 2019 года из "Дженоа" за 35 миллионов евро.



"Герта" в чемпионате Германии занимает 13-е место после 19 туров. В активе команды 22 очка.