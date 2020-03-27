Гаттузо купил машину скорой помощи для клиники в родном городе

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо купил машину скорой помощи для клиники в своём родном городе.

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Об этом сообщает calcionapoli24.it.



Гаттузо - уроженец Корильяно-Калабро. Именно одна из клиник этого города получила от специалиста новую машину скорой помощи.



В Италии зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса (8215). На данный момент около 62000 итальянцев борются с коронавирусной инфекцией.