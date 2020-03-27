Об этом сообщает calcionapoli24.it.
Гаттузо - уроженец Корильяно-Калабро. Именно одна из клиник этого города получила от специалиста новую машину скорой помощи.
В Италии зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса (8215). На данный момент около 62000 итальянцев борются с коронавирусной инфекцией.
Гаттузо купил машину скорой помощи для клиники в родном городе
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо купил машину скорой помощи для клиники в своём родном городе.
Источник: getty images
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