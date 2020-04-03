"Лацио" готов расстаться с Иммобиле за 80 миллионов евро

Стала известна сумма, за которую "Лацио" готов продать своего нападающего Чиро Иммобиле.

Фото: Scoopnest

По информации Tuttosport, руководство римлян готово расстаться со своим лучшим бомбардиром не менее чем за 80 миллионов евро.



Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к 30-летнем форварду проявляют "Наполи" и английский "Эвертон".



Действующий контракт Иммобиле с "Лацио" рассчитан до 2023-го года.



В нынешнем сезоне на счету Чиро Иммобиле 30 голов и 7 ассистов в 37-ми матчах за "Лацио" во всех турнирах.



"Лацио" после 26-ти туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на одно очко. В настоящий момент чемпионат Италии приостановлен из-за распространения коронавируса.