"Игроком, который произвел на меня большое впечатление, был Пол Скоулз. Он был феноменальным.
Но я по-прежнему считаю, что лучший — Роналду. Я видел в деле очень многих игроков, даже футболистов прошлого, таких как Пеле и Марадона. Но я бы выбрал своего товарища по многим битвам, с которым я выиграл значимые трофеи, того, кого я очень уважаю. Цифры не лгут, и они также говорят, что он самый лучший — Криштиану Роналду", — приводит слова Нани Football Wave.
Криштиану Роналду с лета 2018-го года выступает за туринский "Ювентус", перейдя из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 35-летнего португальца 25 голов и 4 результативных передачи в 32-х матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
Действующее соглашение Роналду с туринским клубом рассчитано до 2022-го года. Известно, что Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист в итальянской Серии А. Transfermarkt оценивает Роналду в 75 миллионов евро.
Недавно в СМИ появлялась информация, что Роналду может покинуть "старую синьору" в летнее трансферное окно. Главными претендентами на португальца являются "ПСЖ" и бывший клуб Роналду - "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские лиги приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Нани заявил, что Роналду - лучший игрок всех времен
Экс-футболист "МЮ" и сборной Португалии Нани, ныне выступающий в МЛС, назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола.
Фото: Reuters
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